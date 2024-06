Avv. Pasqualin: "Ag. Kvara vuole provocare choc, ma ADL non si fa prendere in giro"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il decano dei procuratori Claudio Pasqualin.

Che ne pensa del caso Kvaratskhelia?

"Hanno pensato di provocare uno choc, ma non ci riusciranno perché ADL non si fa prendere in giro facilmente. E neanche per la gola. La sua storia parla che sa tenere il punto. La risposta perentoria della società che ricorda che ha un contratto lungo è puntuale, precisa e doverosa. Quei tre punti esclamativi nel comunicato la dicono lunga. Credo che uscirà allo scoperto a breve anche Conte, che con la sua autorità contribuirà in maniera brutale ad abbassare la cresta a chi l'ha alzata in maniera opportuna. Ci sono contratti firmati".

E che succederà con Chiesa?

"Ha fatto un bel primo tempo con la Nazionale, sta discutendo da più di un anno con la Juve il rinnovo del contratto, ho l'impressione che nell'impostazione tattica di Motta non sia prevista obbligatoriamente una figura come la sua. Potrebbe anche rinunciarci. E visto il contratto in scadenza, credo che la Juve cercherà di venderlo adesso".

E Theo Hernandez?

"Scade nel 2026 il contratto, ora enterà in campo Ibrahimovic e la cosa credo che poi si metterà a posto".

Comunque questione commissioni davvero incredibile:

"Mi sconvolge la cosa. E soprattutto l'indifferenza della FIGC che ha creato il mostro. Ha consentito situazioni di questo tipo. Credo che sia una cosa da rivedere perentoriamente e drasticamente".