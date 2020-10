Avv. Vizzino: "Anche se arrivasse il 3-0 a tavolino non sarebbe una decisione definitiva"

Mercoledì 14 ottobre dovrebbe arrivare la sentenza del giudice Mastrandrea in merito alla mancata disputa della sfida tra Juventus e Napoli. Per fare il punto sulla vicenda, la redazione di Tuttojuve.com ha intervistato l'avvocato Luis Vizzino, esperto in diritto sportivo e professore a contratto presso la cattedra di Diritto dello Sport all'Università degli Studi di Salerno: "E’ il protocollo - allo stato attuale - ad attribuire pieni poteri ai provvedimenti che potrebbero essere emessi dalle Autorità nazionali e locali in materia di sanità. E’ qui il corto circuito. Esattamente quello che e’ successo nel pre Juve Napoli", spiega Vizzino.

"La situazione che si è creata va a riecheggiare le problematiche inerenti i rapporti tra l’Ordinamento statale e quello sportivo con quest’ultimo che rivendica un’autonomia rispetto al primo - continua l'avvocato -. Tuttavia, se il Napoli avesse deciso di partire e di giocare regolarmente la gara, avrebbe violato dei precetti penali con ogni conseguenza del caso. Dal mio punto di vista non esisteva 'un bivio' sulla scelta da fare".

Sulla possibile sentenza del giudice Mastrandrea: "Onestamente non credo sia ravvisabile la possibilità dello 0-3 a tavolino. Se questa dovesse essere la decisione del Giudice Sportivo, certamente non sarebbe quella definitiva. I partenopei sarebbero pronti a presentare reclamo prima alla Corte Sportiva e poi al Collegio di Garanzia prima di richiedere l’intervento del Tar Lazio ed eventualmente del Consiglio di Stato. Mi aspetto buon senso".

La Juventus, dal canto suo, ha fatto fatto bene a non disertare l'appuntamento: "La Lega ha mantenuto inalterato il calendario ufficializzando la disputa della gara, pertanto la Juventus ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Non presentarsi avrebbe significato andare incontro a sanzioni di natura sportiva", conclude Vizzino.