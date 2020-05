Azmoun chiarisce: "Mio padre vuole restare in Russia? Decido io dove andare"

Sardar Azmoun, 25 anni, tra i principali obiettivi di mercato del Napoli per l'attacco, ha rilasciato un'intervista alla tv iraniana parlando anche di mercato e specificando che il suo eventuale trasferimento al Napoli non sarebbe ostacolato da nessun suo familiare: "Mio padre non vuole lasciare la Russia? Nessuno sa nulla, le nostre cose private non escono fuori. Decido io dove andare pur ascoltando chi mi sta vicino".