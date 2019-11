Azzi avvisa: "Da Liverpool un viaggio di 6 gare in un mese, il Napoli si gioca tutto..."

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social in partenza per Liverpool: "Da Liverpool parte un viaggio di 6 gare in un mese, in cui il Napoli si gioca tutto quello che gli resta dopo questo balordo avvio di stagione. Con gli ottavi di Champions e 12 punti in campionato la crisi si può ancora superare, ma non c'è più tempo da perdere. Vediamo chi ci crede".

