Azzi: "Battute Liverpool, Juve e Inter, l'11° posto in campionato è uno scempio imperdonabile"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha scritto un post sui social dopo la vittoria del Napoli sul campo dell'Inter: "Sei vittorie e tre pareggi in 9 partite (senza sconfitte), fra Champions e Coppa Italia. Battute Liverpool, Lazio, Juve e Inter. Piangere sul latte versato non serve, ma l'undicesimo posto del Napoli in campionato è uno scempio imperdonabile".