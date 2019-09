Azzi: "Battuto il Liverpool due volte in cinque mesi, what else?"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Liverpool attraverso Twitter: "In un mese e mezzo ho visto il Napoli battere per due volte il Liverpool e fargli 5 gol (a zero). Direbbero gli inglesi: what else?".

In un mese e mezzo ho visto il #Napoli battere per due volte il Liverpool e fargli 5 gol (a zero). Direbbero gli inglesi: what else? #NapoliLiverpool #UCL pic.twitter.com/VnISPyeNyR — Marco Azzi (@marcoazzi66) September 17, 2019