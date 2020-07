Azzi: "Dura restare concentrati a Napoli in estate con mare e isole dietro l'angolo..."

"Giocare in piena estate in una città di mare come #Napoli è più difficile, con Ischia, Capri, Procida, Sorrento, Positano (devo continuare?) dietro l'angolo. I pomeriggi liberi non li passi sul divano ed è dura restare concentrati sul campionato senza un obiettivo #BolognaNapoli", così su Twitter il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, dopo la gara pareggiata sul campo del Bologna.