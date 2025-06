Bacconi boccia De Bruyne: “Ha avuto problemi fisici e poi dove lo metti?”

Adriano Bacconi, match-analyst, ha parlato a Radio Serie A di Kevin De Bruyne, prossimo acquisto del Napoli, nutrendo perplessità sul suo arrivo: "De Bruyne? Non ha fatto bene quest’anno ed ha avuto anche tanti problemi fisici. Sento parlare di triennale a 10mln l’anno… ma poi dove lo metti? Come seconda punta o cambi modulo? E’ una scelta che dovrebbe fare Conte o l’allenatore con cui iniziare poi le altre scelte successive”.

In attesa del responso del campo, il belga è atteso domani in Italia per le visite mediche. Affare fatto per un biennale con opzione per il terzo anno più bonus alla firma. Superata la concorrenza di diversi club, il Napoli ha approfittato della voglia del giocatore di giocare nel Napoli. Anni 34 tra pochi giorni, Kdb è stato uno dei migliori assist-man del calcio inglese. Un autentico fuoriclasse. Un colpo incredibile per il club di De Laurentiis.