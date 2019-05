Bacconi contro lo studio di Canale 21: "Ridicolo parlare ancora della battuta di Ancelotti sulle bambole! Davate il Napoli quinto..."

Nel corso di Canale 21, il tattico Adriano Bacconi s'è scagliato contro lo studio per le critiche ad Ancelotti: "Per fare un'analisi obiettiva dovete tornare ai nastri di partenza, il Napoli era dato al quinto posto dietro le milanesi e la Roma contro avversarie che avevano già un anno di lavoro. Ancelotti ha ereditato il ciclo Sarri, la cosa peggiore per chiunque, nessuno avrebbe retto il peso, lui l'ha ereditato col sorriso. Mi fa ridere che si parli non di cosa abbia fatto, ma di una battuta sulle bambole detta a Dimaro, è ridicolo tutto questo. Ha fatto bene in Champions, non bene in EL ma ci è arrivato nel momento peggiore, ma è stato eliminato dalle due squadre che sono in finale, non dallo Shakhtar come l'anno scorso. Poteva far meglio in Coppa Italia. Al prossimo anno porta la squadra meglio di Juve, Milan e Inter che cambiano allenatore. Solo questo merita 6,5"