Bacconi da non credere: “Non c’è fallo su Juan Jesus, era posizionato male e sovrastato!”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi che ha detto la sua sul gol annullato ieri al Milan che ha scatenato tante polemiche: "Fallo prima del fuorigioco? Juan Jesus in ritardo, non viene tirato giù ma è già lì. Giroud era già in alto, non può cancellare le braccia. Juan Jesus sbaglia il posizionamento. Per me non era fallo, le mani solo lì perché Juan Jesus sbilancia Giroud".