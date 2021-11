Bacconi dubbioso: “Milan benissimo anche senza Ibra. Il Napoli ci riuscirà senza Osimhen?”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi: "Ieri il Napoli ha sofferto, ha fatto fatica a costruire gioco. Ha sentito l’assenza dei suoi attaccanti più importanti. Ha ritrovato un Mertens non incisivo che preoccupa un po’ pensando alla Coppa d’Africa. Però è riuscito a trovare la vittoria che era la cosa più importante. Se penso che il Milan ha ritrovato Ibrahimovic e invece il Napoli ha perso Osimhen è chiaro che mi viene da dire che il Milan ha fatto benissimo anche senza lo svedese, il Napoli riuscirà a fare benissimo senza Osimhen e in prospettiva Coppa d’Africa senza Anguissa e Koulibaly?”.