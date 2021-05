Bacconi: "Gol Osimhen irregolare, il contatto c'è stato e l'arbitro valuta intensità"

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 21, il tattico Adriano Bacconi ha parlato di Napoli-Cagliari, soffermandosi sul gol annulato ad Osimhen: "Il contatto c'è stato, è irregolare ma in base all'intensità l'arbitro può decidere in un modo o in un altro. a mio avviso non è un errore, è una valutazione che può essere fatta in un modo o un altro e chiunque poteva contestarla a quel punto".