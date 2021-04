Bacconi: "Il Napoli deve fare la corsa sul Milan. Un aspetto può aiutare gli azzurri”

Nel corso de Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi. "Nove partite perse sono tantissime, ma ormai è inutile parlare del passato. Guardare la Roma e la Lazio oggi non ha senso, non ci si può preoccupare di chi è dietro se vuoi andare in Champions League. Le tre squadre davanti agli azzurri oggi stanno abbastanza bene. La Juve, dopo l’uscita dell’Europa si è rimessa in carreggiata e sta dimostrando il suo valore.

L’Atalanta è una squadra bestiale, a Firenze ha dominato, si è fatta recuperare ma ha trovato la forza di vincere. La mentalità resta di alto livello pure con diversi cambi di modulo. Il Milan è forse la squadra più in crisi e aggredibile, anche perché nelle ultime gare ha dimostrato di essere troppo dipendente da Ibrahimovic. L’assenza dello svedese può incidere in questo momento, quindi probabilmente sono i rossoneri la squadra su cui fare la corsa”.