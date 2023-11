Bacconi: "Il Napoli ha vinto per episodi. Come l’Italia che va agli Europei”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A.

© foto di Lorenzo Marucci

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: "Il Napoli alla fine ha vinto per gli episodi, ma qui siete contenti per la vittoria ovviamente. Ma così è come dire che siamo contenti perché si va agli Europei ma gli è stato regalato l’accesso all’Europeo".