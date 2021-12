Bacconi: “Napoli vince ogni 20 anni. Non è un dramma se ha sfiga e non vince lo scudetto”

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il tattico Adriano Bacconi: “La squadra titolare del Napoli, quegli 11-12 giocatori possono vincere lo Scudetto. L’abbiamo visto all’inizio della stagione, è una formula vincente. A mio avviso, visto che il Napoli non vince scudetti ogni 2 anni ma ogni 20, non è un dramma se ha sfiga e si fanno male 8 giocatori, perde 8 punti e non vince lo scudetto. La cosa importante è che abbia la formula vincente”.