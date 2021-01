Bacconi: "Non serve dominare, il Napoli ha vinto ripartendo, come Lazio e Inter!"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il tattico Adriano Bacconi ha parlato dell'ultimo turno di campionato: "Non c'è bisogno di essere belli, fare tutto o dominare per 90 minuti. Il derby di Roma, il derby d'Italia ed il Napoli sono gare legate dal fatto che hanno vinto difendendo e ripartendo, una caratteristica del calcio italiano che poi Sarri ed i guardiolisti hanno provato a cambiare anche qui, facendo lievitare il possesso a partire dal portiere. Questo turno però ha mostrato la forza di saper difendere bassi, lasciare volutamente la palla agli avversari per ripartire, così la Lazio l'ha fatto bene, l'Inter ed anche il Napoli. Agevolate dal gol del vantaggio, ma tutti i gol favoriti dallo squilibrio avversario. Il Napoli deve avere la convinzione di poter vincere anche con un calcio parziale, non si vince per forza col pressing offensivo se non è nelle tue caratteristiche. La Fiorentina è venuta per dominare, questo lo paghi, il Napoli soffre squadre chiuse, non quelle che vengono per attaccare".