Bacconi: "Sento nomi che non c’entrano nulla col Napoli. Ecco il centrale che prenderei"

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: "Sento dei nomi che non c’entrano con l’idea di gioco che il Napoli vuole portare avanti. Se manca costruzione io andrei a prendere Calafiori, che può impostare come faceva Kim e che non riesce a fare con nessun difensore in organico.

A centrocampo serve chi sappia giocare di prima per servire subito in verticale Kvaratskhelia. I numeri di Mazzarri va detto che sono tutti inferiori a Garcia, ma di gran lunga inferiori. Pure i tiri in porta sono scesi tantissimo”.