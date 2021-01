Bagni: "ADL non vuole continuare con Gattuso e lui non si dimetterà mai"

Nel corso di 'Si Gonfia la rete', trasmissione in onda su Tele A, l'ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato del futuro di Rino Gattuso: "Non sono convinto che attualmente De Laurentiis voglia continuare ancora con Gattuso. Qualche mese fa c'era la volontà di continuare insieme, ma qualcosa è cambiato nell'ultimo periodo. Sono convinto che Rino non firmerà il rinnovo del contratto. Gattuso non darà mai le dimissioni soprattutto dopo quello che ha letto sui giornali".