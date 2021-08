Bagni approva Anguissa: "E' l'identikit del giocatore che serviva al Napoli!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente ed ex azzurro: "La notizia di Anguissa era arrivata 4-5 mesi fa, l'identikit del giocatore che doveva arrivare era quello, un mediano forte fisicamente. Buon giocatore, altrimenti il Marsiglia non avrebbe speso tanti soldi per comprarlo anni fa. L'identikit era quello, pure Sander Berge come lui era retrocesso. Giocatore ottimo, in quella posizione abbiamo Demme e Lobotka che occupano la posizione con fisicità diversa, per me è stato un ottimo acquisto.