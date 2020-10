Bagni: "Contro l'AZ ci voleva più convinzione, nessun dramma il girone è alla portata"

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio Marte la sconfitta del Napoli di ieri contro l'AZ Alkmaar: “Ci vuole un po’ di convinzione in più. Rino ha voluto fare pochi cambi per portare subito a casa la qualificazione. Infatti non credo che sia un gruppo complicato, Rijeka e Real Sociedad non sono ai livelli del Napoli, se ieri gli azzurri avessero vinto avrebbero già la qualificazione in tasca. Il ritmo è stato un po’ lento, l’atteggiamento rinunciatario dell’AZ faceva sperare che prima o poi la palla fosse entrata e il Napoli si è un po’ troppo adagiato. Sbaglata la scelta di Lobotka-Fabian a centrocampo? Era una partita offensiva, c'era bisogno di costruire e non c'era bisogno di contenere per quello è stato impiegato lo slovacco e non Bakayoko. Lo slovacco però è stato sottotono, visti le indisponibiltà di Zielinski e Elmas non c'erano altre soluzioni. Sia Demme che Lobotka non sono adatti a giocare nel 4-2-3-1, sono calciaotri da centrocampo a tre".