Bagni: "Dopo un gol subito non c'è reazione e la squadra fa fatica"

Nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A, è intervenuto l'ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni: "Non è una questione di condizione di forma, tutti i giocatori passano dei momenti di calo, ma è la carica emotiva che ti fa dimostrare che sei sul campo. Nel Napoli dopo un gol subito non c'è reazione e si nota che la squadra che fa fatica. Contro il Milan hai corso a vuoto. Ha ragione Gattuso, non c'è stata quella rabbia nel riconquistare la palla, poi farlo con quattro attaccanti non è neanche semplice. E' vero che anche i rossoneri giocavano col 4-2-3-1, però nei quattro davanti avevano solo due attaccanti e Calhanoglu e Saelemaekers, che sono dei centrocampisti".