Bagni elogia Osimhen: "E' l'uomo che viene a fare gol, Gattuso decisivo nella scelta"

Salvatore Bagni, storico centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? E' l'uomo che viene a fare i gol, che lega, gioca in linea con la squadra avversaria, e sono certo che Gattuso è stato decisivo su questa decisione, è in grado di dare anche profondità. Sono sicuro che farà bene, ha le caratteristiche giuste, è in crescita".