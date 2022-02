Bagni: "Già ad agosto avevo dato il Napoli favorito per lo Scudetto. Può vincerle tutte”

Salvatore Bagni entusiasta del Napoli. "Già ad agosto - dice a Tuttomercatoweb.com - lo avevo dato favorito per lo scudetto, dunque non mi meraviglia questa classifica. Lo dicevo perchè è rimasto immutato e naturalmente inserivo pure l'Inter che veniva dalla conquista del titolo. Anche in difficoltà, con 6-7 assenze tra Coppa d'Africa e Covid, la squadra di Spalletti è seconda dimostrando che c'è un gruppo importante e un tecnico che sa il fatto suo".

Quindi adesso la sua griglia qual è?

"Inter e Napoli alla pari e poi il Milan"

Il Napoli però ha più scontri diretti da giocare...

"Vediamo, se l'Inter se passa indenne da Napoli deve poi recuperare col Bologna e non ha vinto già in partenza. Certo, ha già giocato con Atalanta, Lazio e Milan e avrà poi un calendario più favorevole ma il Napoli ora può vincerle tutte. Adesso la squadra partenopea ha autostima, qualità, gioca bene a calcio e ha giocatori che possono decidere la gara: gli esterni ma anche Fabian Ruiz, Zielinski e soprattutto Osimhen".

Cosa può avere in più il Napoli rispetto a Inter e Milan?

"Inter e Milan hanno la Coppa Italia da giocare. E' vero anche che i rossoneri non hanno coppe europee. Vedremo cosa potrà fare l'Inter in Champions. In generale è un'Inter che finora ho visto bene ma ultimamente subisce qualche gol di troppo. Il Napoli subisce poco e segna, è una squadra più equilibrata. Nel derby ad esempio l'Inter meritava di stravincere e poi ha perso..."