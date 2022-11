Bagni: "Il distacco del Napoli dalle altre può anche aumentare"

Salvatore Bagni campione d'Italia con il Napoli nel 1987 ha detto la sua sulle chance scudetto della formazione di Luciano Spalletti

Salvatore Bagni campione d'Italia con il Napoli nel 1987 ha detto la sua sulle chance scudetto della formazione di Luciano Spalletti: "Il Milan è la rivale più pericolosa, perché è quella più vicina tenendo presenti i distacchi enormi di Juventus e Inter. Premesso che conservare sei punti di vantaggio sarebbe già tanto, un ulteriore allungo è possibile. E comunque se non avvenisse ora accadrebbe dopo perché per me il vantaggio del Napoli rispetto alle inseguitrici è destinato ad aumentare".