Bagni: "Insigne il migliore del 2020, finalmente è felice e sorride"

Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli e Inter, è intervenuto al Corriere del Mezzogiorno: "Come crescita, mentalità Insigne è stato il migliore di tutti. Ha dimostrato di essere un grande uomo squadra e lo trasmette ai compagni. Finalmente è sorridente, felice, sta giocando per la propria squadra del cuore. E perciò l’ho visto in grande crescita totale. È in autostima e personalità, Ora è un leader conclamato".