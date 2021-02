Bagni: "Insigne non deve essere rischiato, il Napoli ora ha solo 3 attaccanti!"

Nel corso di Gonfia la rete su Tele A, l'ex azzurro Salvatore Bagni ha parlato dell'emergenza in casa Napoli: "Giocherà Lobotka, anche Elmas per risparmiare Insigne. Il Napoli ha solo 3 attaccanti, non si può permettere di rischiare di perderne un altro. Credo verrà risparmiato Insigne dall'inizio, se ne perdi un altro poi devi cambiare pure modulo".