Bagni: "Io dirigente del Napoli? Magari ADL mi ha chiamato. Su Mertens..."

"Mertens può giocare fino a 40 anni". Lo afferma l'ex azzurro Salvatore Bagni sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorn

TuttoNapoli.net

"Mertens può giocare fino a 40 anni". Lo afferma l'ex azzurro Salvatore Bagni sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Mertens andrebbe rinnovato anche solo per un anno. Lui può giocare fino a 40 anni"

Il dirigente ha poi risposto alla possibilità di vederlo in società: "Per lo scudetto il Napoli resta la favorita. Io dirigente del Napoli? Magari De Laurentiis mi ha chiamato, magari no" ha spiegato Bagni".