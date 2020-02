Bagni: "L'entrata di Mertens ha portato squilibrio. Lozano non ci sta capendo nulla..."

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni per dire la sua in merito alle vicende di casa Napoli: "Gattuso ha un po’ sopravvalutato la squadra che ha mandato in campo con il Lecce, pensando che giocatori che hanno giocato meno potessero avere vita facile con il Lecce in vista dei prossimi impegni. L’inserimento di Mertens ha comportato uno squilibrio all’interno della formazione azzurra. Lobotka dovrebbe giocare al posto di Demme, perché hanno le stesse caratteristiche. O gioca l’uno o l’altro".

CONFUSIONE - "Le prime partite di Gattuso non sono giudicabili perché è arrivato nel marasma generale. C‘era troppa confusione ed ha fatto fatica inizialmente. Poi poco a poco ha iniziato a dare qualcosa di suo alla squadra e si è visto. Ha dato carica, grinta, gioco, tattica. Poi è ricaduto perché alla fine sono i giocatori ad andare in campo e a fare la differenza"

LOZANO - "Non so se andrà via da Napoli. Poverino non sta capendo nulla. Lo stanno schierando in tante posizione diverse. L’errore grave della società è stato dire che il mercato estivo era da dieci. A Napoli si è parlato di scudetto. Questo è stato un grave errore”.