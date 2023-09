Bagni: "Lindstrom non gioca mai perché non è un esterno ma un trequartista"

L'ex azzurro Salvatore Bagni al Corriere dello Sport ha spiegato perché Lindstrom non gioca

L'ex azzurro Salvatore Bagni al Corriere dello Sport ha spiegato perché Lindstrom non gioca: "Perché non è un esterno, ma un trequartista. Nel 4-3-3 sarebbe adattato anche lui come Raspadori. In nazionale ha giocato a sinistra, vero, ma in un 4-2-3-1. All'Eintracht nel 3-4-2-1 era nei due dietro la punta. È un peccato che non giochi perché è costato 25 milioni, è bravissimo, a me piace da morire, ha tecnica e gioca per la squadra, ma è diverso da tutti gli esterni che il Napoli ha e aveva in rosa semplicemente perché...non è un esterno".