Bagni non ha dubbi: "La Juve farà di tutto per sottrarre Icardi al Napoli"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli: "Inglese non l'ho mai considerato un giocatore del Napoli, era di transito. Dopo di Lorenzo e Manolas, serve Lozano che è un giocatore in crescita. Se il Napoli prende Icardi per l'85% vincerà lo scudetto e il giocatore mi pare voglia restare in Italia, ma sono convinto che la Juve farà di tutto per sottrarre Icardi al Napoli perché sa bene che potrebbe dargli fastidio. Oltretutto, la Juve non ha un attacco stellare: oltre a Ronaldo, ci sono diverse alternative, ma non un potenziale assoluto che sarebbe tale con l'arrivo di Icardi. L'argentino garantisce 30 gol a stagione, è il finalizzatore che manca nella rosa del Napoli e mentre James offre diverse soluzioni perché può giocare in più ruoli, Icardi è goleador. Nel 2010 la Juve non prese James Rodriguez e pure se è un giocatore molto conosciuto, preferisco anche Lozano a lui".