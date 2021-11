Bagni: "Non puoi regalare un tempo all'Inter, ma il Napoli meritava il pareggio"

Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro, ha parlato al Corriere dello Sport: "Non puoi regalare quasi un tempo all'Inter, ma avrebbe meritato il pari per il finale. Le assenze, piuttosto, sono davvero importanti: Osi è stato imprendibile e Anguissa determinante in termini di fisicità ed equilibrio. Bisogna vedere innanzitutto come reagirà alla prima sconfitta e poi capire come si comporteranno i sostituti. Che comunque sono personaggi del calibro di Demme e Mertens".