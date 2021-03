Bagni pazzo di Zielinski e Insigne: "Piotr di un altro pianeta, Lorenzo è diventato leader"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale si è soffermato anche su Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne: "Io ho il sospetto che uno Zielinski non ce l’abbia nessuno. Ha dentro di sé giocate pazzesche, la capacità di giocare con entrambi i piedi, una intelligenza che serve per fare la differenza. A volte mi viene anche il dubbio che neanche lui sappia quanto sia forte. E se dovessero accorgersene, Real Madrid o club di quel livello, potrebbero svegliarsi. Per me, stiamo parlando di un calciatore di un altro pianeta".



Può bastare, secondo Bagni?

"Io aggiungo il suo valore a quello degli altri e mi prendo una licenza: sottolineare quanto sia diventato gigantesco Insigne, leader e capitano vero. Gli atteggiamenti giusti, sempre, anche a Reggio Emilia, perché ci sta di perdere il controllo se ci rimetti due punti in quel modo al 93'".