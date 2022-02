Bagni: "Perché per qualcuno non è vero? Il Napoli può vincere lo scudetto"

L'ex centrocampista del Napoli e dell'Inter, Salvatore Bagni, è intervenuto in trasmissione a Tele A: "Qualcuno a Napoli ancora non crede a ciò che stiamo vedendo, ovvero un Napoli che può vincere il campionato. Inter e Napoli possono vincerlo, per me il Milan no, lo dico da tempo. Non capisco perché per alcuni invece non è vero".