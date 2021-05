Bagni preoccupato: "Napoli troppo basso nel finale, doveva alzare la linea difensiva!"

Nel corso di Gonfia la rete su Tele A, l'ex azzurro e intermediario Salvatore Bagni ha parlato del pareggio deludente col Cagliari: "C'è stato un calo evidente anche fisico, un arretramento nel secondo tempo ed il Cagliari ha preso in mano il centrocampo. Un qualcosa di sorprendente per il Napoli degli ultimi mesi, hanno sofferto le palle alte, bastava alzare un po' la linea difensiva e le loro torri non sarebbero state così pericolose. Era un pallone da centrocampo morbido, leggibile, poi un errore di Hysaj che era tra i migliori, ed è costato carissimo".