Bagni ricorda Maradona: "In Italia non ci sarà mai più un calciatore come lui"

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, durante la trasmissione 'Stanotte a Napoli', su Rai 1, si è soffermato anche su Diego Armando Maradona: "L'ho conosciuto fin dai primi giorni. Era umile, disponibile, non ha mai messo in difficoltà nessuno. Lui amava la gente di Napoli perché somigliava agli argentini, non poteva giocare in nessun'altra città. Ha lasciato un vuoto enorme e incolmabile, è andato via troppo presto. Non ci sarà mai più un giocatore come lui in Italia, il più forte al mondo a 23 anni e mezzo scelse di giocare nel Napoli".