Bagni: “Sarà difficile vincere lo Scudetto se i giocatori più forti andranno via…”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni

TuttoNapoli.net

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni: “So che per Mertens, oltre l’Italia, ci sono altri paesi interessati. Più passa il tempo e più i procuratori si muovono per non farsi trovare impreparati, ed è giusto così. Mi dispiacerebbe molto. Si vince con i giocatori più forti, con quelli completi, e quelli che abbiamo noi e che sembra vadano via sono i più forti. Se l’anno scorso l’obiettivo era il quarto posto, con quei giocatori, è ovvio che l’anno prossimo sarà difficile raggiungere lo scudetto”.