Bagni sicuro: "Il problema del Napoli non è il modulo ma il rapporto tra squadra, allenatore e società"

Salvatore Bagni, ex azzurro, è intervenuto al Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha adottato il 4-3-3 e ha confermato i problemi. Non c’entrano la tattica o i problemi fisici. É una questione di rapporti tra i giocatori, l’allenatore e la società. La squadra mette in mostra scarsa continuità e una frequente tendenza alle disattenzioni ma i problemi attuali del Napoli non sono da ricercare sul campo. Secondo me attengono ad argomenti esterni alla contesa relativa al terreno di gioco. La situazione poi è cambiata: la scelta di Ancelotti del ritiro, nel contesto delle relazioni tra le parti,è un’ulteriore novità".