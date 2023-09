Bagni sottolinea: “Lindstrom è forte e veloce, ma è un trequartista e non un esterno”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Bagni, operatore di mercato

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Bagni, operatore di mercato: “Kvaratskhelia? Sicuramente un contatto con la società c’è stato perché è vero che ha altri 4 anni di contratto col Napoli, ma arriva da un’annata straordinaria e questo è il momento giusto per iniziare a parlare. E sarebbe opportuno farlo, almeno parlare, iniziare a parlare. Se l’agente di Kvara è arrivato a Napoli, di certo non è venuto a farsi solo un giro. Quando al presidente De Laurentiis però non va una cosa, rinvia. Se rinnovo deve esserci, deve farsi adesso non l’anno prossimo.

A Zielinski bisognerebbe fare un monumento perché quando un contratto è in essere va rispettato e invece lui si è ridotto l’ingaggio. Complimenti a lui, ha dimostrato con i fatti l’amore per la città.

La sconfitta con la Lazio? Un Napoli così arruffone, disordinato e con poche idee non l’ho mai visto, perché l’anno scorso ho sempre visto un Napoli propositivo, con idee, anche nelle sconfitte. Non si possono lasciare quegli spazi alla Lazio, se lasci distanza a Luis Alberto, va in porta tutte le volte. Un Napoli così confusionario non me lo aspettavo. La Lazio veniva da 2 sconfitte, era nella condizione peggiore per affrontare i campioni d’Italia, non credo sia stato un episodio.

Con Kim avremmo avuto più copertura difensiva, ma non si può incolpare il singolo giocatore. Juan Jesus non è Kim, ma al di là del singolo, il campo aperto l’anno scorso non esisteva. Una squadra perfetta non andava cambiata. Il Napoli nel primo tempo è stato discreto, ma quando vai sotto non deve succedere che perdi le distanze.

Il Napoli ha delle armi incredibili. Ci facciamo abbagliare dal Milan, dal grande momento dell’Inter, ma la rosa ampia che ha il Napoli non ce l’ha nessuno. Lindstrom non è un esterno, ha sempre giocato da trequartista. L’ho vista almeno 10 volte tra Danimarca e Germania e le sue caratteristiche lo portano ad essere un trequartista. E’ forte, è veloce, ma non è un esterno”.