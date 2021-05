Bagni: "Spalletti al Napoli? Meglio uno più 'attuale' o un vincente come Allegri"

Nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' su Tele A, è intervenuto l'ex azzurro Salvatore Bagni.

"Spalletti al Napoli? Prenderei un allenatore più ‘attuale’. Uno tra quelli emergenti, che può essere anche uno straniero che negli ultimi anni ha fatto molto bene come Galtier. Spalletti ha avuto sicuramente una carriera luminosa, però negli ultimi anni si è fatto poco vedere.

Allegri? Io lo prenderei perché è andato via dalla Juve da vincitore. E’ andato via con grande classe e da vincente e sicuramente lo rimpiangono a Torino, per questo lo prenderei”.