Bagni su Osimhen: "Sorridevo quando mettevano in dubbio le sue qualità, ora vale 100mln"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli che ha vinto lo scudetto nel 1986-1987, ha parlato a La Repubblica di Victor Osimhen: "Sorridevo quando qualcuno metteva in dubbio le sue qualità. Aveva bisogno di tempo e di un allenatore come Spalletti che lo ha migliorato tantissimo. È diventato un attaccante completo, è anche un uomo squadra, ha tutto. Quando andava male ero convinto che il Napoli lo avrebbe venduto per 100 milioni, è la sua valutazione attuale. Vediamo cosa deciderà De Laurentiis".