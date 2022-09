Bagni su Raspadori: "A differenza di Kvara e Kim si imporrà tra i titolari con più difficoltà"

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto l’ex azzurro Salvatore Bagni.

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto l’ex azzurro Salvatore Bagni: “Raspadori a differenza di Kvaratskhelia e Kim non si è imposto subito con forza, penso che si imporrà tra i titolari con più difficoltà. Inoltre lo vedo più come una seconda punta, piuttosto che come prima punta o esterno”.