Bagni sulla Champions: "Vedo il Napoli ai quarti anche se incontra il Psg"

Nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, Salvatore Bagni, ex centrocampista, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti: "Vado oltre. Può anche capitare che contro l'Atalanta non vincano. Ma cambia poco. Alla fine saranno primi perché sono più forti nella testa oltre che nel modo di stare in campo. Pure a Liverpool ho goduto a vedere come Spalletti fa giocare la squadra".

Sull'Europa.

"La vedo proiettata ai quarti. Sì, anche se incontrasse il PSG".