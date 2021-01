Bagni svela: "Il pensiero di ADL è già uscito, ma Gattuso non si dimetterà mai"

Nel corso di Si gonfia la rete su Canale 8, l'ex azzurro e intermediario Salvatore Bagni ha parlato del futuro di Rino Gattuso: "La squadra è con Gattuso, non sono convinto che lo sia la società... Rinnovo? Le cose sono cambiate nell'ultimo periodo. Gattuso in ogni caso non lo firmerà mai visto quello che è uscito sui giornali. Il pensiero del presidente credo sia già uscito. Ma Gattuso, che non firmerà più il rinnovo, non darà le dimissioni. Non le darà mai dopo quello che ha letto".