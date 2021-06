Bagni svela: "Parlai con Gattuso prima del Verona, lo temeva: ecco cosa mi disse"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, l'ex azzurro Salvatore Bagni ha svelato un retroscena su Gattuso: "L'avevo sentito 5 giorni prima della partita, non era assolutamente tranquillo per la gara col Verona. Mi disse 'attenzione giochiamo contro degli scatenati', da parte sua non c'era sicurezza su quella partita. Poi non so la preparazione, ma temeva la partita anche se i risultati ultimi del Verona dicevano altro".