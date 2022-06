Bagni: "Via Insigne, forse Mertens e Fabian, Politano chissà. Sono preoccupato..."

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato del Napoli in un'intervista concessa all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato del Napoli in un'intervista concessa all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Sono preoccupato, anche se per il mercato c’è e serve tempo: è uscito Insigne, chissà Mertens, Fabian Ruiz è a un anno dalla scadenza, Politano se ne andrà forse. L’anno scorso pronosticai lo scudetto ma poi alla fine, come troppe volte successo…

Orsolini se parte Politano? Orsolini ha talento, mi piace, è un’ala da gol e ne ha fatti tanti in anni e anni a Bologna: però per giocare a Napoli ci vuole personalità ferma e costante, sicura. Mihajlovic l’ha ripreso molte volte, qualcosa va migliorato, ma è un giocatore di qualità".