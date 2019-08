Bagni vota Lozano: "In questo momento meglio di James, è in grande crescita"

Hirving Lozano pare essere il nome più vicino al Napoli in questo momento. Ha parlato del messicano anche Salvatore Bagni, ex azzurro, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano non andrebbe bene da prima punta. E' un motorino perpetuo, fa gol e assist, ma deve giocare sulla fascia. In questo momento lo preferisco a James Rodriguez. Quest'ultimo infiamma tutti perché ha giocato solo in grandi squadre, ma io guardo il momento e al momento Lozano è in grande crescita mentre James è in un momento normale.