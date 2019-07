Baiano bacchetta: "Se mettiamo in discussione Milik non ci si accontenta mai..."

Di attaccanti Francesco Baiano se ne intende e di un attaccante il Napoli ha bisogno, prima o seconda punta che sia. L'ex centravanti ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Se mettiamo in discussione uno come Milik vuol dire che non ci accontentiamo mai. Poi è chiaro che il Napoli debba migliorarsi, per ridurre il gap dalla Juventus e tenere dietro l'Inter. Se la società prenderà un'altra prima punta non è perché Milik non è all'altezza, ma perché dovrà gareggiare su tre fronti. Ancelotti crede in Milik, Mertens e tutti gli attaccanti in rosa".