Baiano: "Callejon fuori alla Fiorentina sarebbe un suicidio, per Sarri era indispensabile"

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, si è così espresso a TMW sui temi più caldi in casa viola: "Se Iachini resta sul 3-5-2 vuol dire che la squadra gli può dare determinate garanzie con quel modulo. Callejon? Tenerlo fuori sarebbe un suicidio, Sarri non ne poteva fare a meno al Napoli. Sarà un valore aggiunto. Chiesa? Capisco Commisso che non voleva esporsi, ma per me andava venduto già un anno fa, si vedeva che non aveva intenzione di sposare un progetto in fase embrionale. Il suo addio era solo una questione di tempo e dovremmo smettere di soffrire perché un giocatore va alla Juventus".