Baiano su De Bruyne: "Non mi convince, fumo negli occhi: ritmi lenti e discontinuo"
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Francesco Baiano, ex attaccante di Napoli e Fiorentina, oggi allenatore, ha parlato al Corriere dello Sport: "De Bruyne? Vado controcorrente, lo so, ma non mi convince. Per me dovrebbe giocare solo gli ultimi venti minuti. Il Napoli ha bisogno di De Bruyne per tutta la partita, non per dieci minuti, non per una singola giocata buttando fumo negli occhi. Che sappia giocare a calcio nessuno lo mette in dubbio, i piedi non invecchiano mai, ma va troppo piano e si vede poco.
Poi ti fa il passaggio illuminante e lo nominano migliore in campo, ma per me non basta. Io voglio vedere un leader in campo che prenda per mano la squadra dal primo all'ultimo minuto. Ma parlo così perché lo stimo tanto e quindi mi aspetto molto di più da uno come lui".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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