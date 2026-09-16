De Maggio sicuro: “Dopo Conte solo Allegri. È il più bravo di tutti!”

De Maggio sicuro: “Dopo Conte solo Allegri. È il più bravo di tutti!”
Oggi alle 22:00Le Interviste
di Antonio Noto
De Maggio difende Allegri e spiega perché era l’allenatore giusto dopo Conte.

Valter De Maggio si schiera dalla parte di Massimiliano Allegri. Nel corso del suo intervento ai microfoni di 'Radio Goal', il direttore di Kiss Kiss Napoli ha espresso il proprio pensiero sull’allenatore Napoli, ritenendolo il profilo più adatto per guidare gli azzurri dopo l’esperienza di Antonio Conte. Secondo De Maggio, la scelta del tecnico deve essere valutata anche alla luce delle caratteristiche e dell’età di una parte importante dell’attuale rosa. Il giornalista ha ricordato come diversi elementi della squadra siano stati acquistati durante la gestione dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

De Maggio: “Allegri è il più bravo di tutti”

“Dopo Conte, solo Allegri poteva allenare il Napoli quest’anno. Questa squadra così com’è è una squadra che inizia ad essere in una parabola discendente. Questa è la squadra di Giuntoli. Questa squadra l’ha costruita Giuntoli, vedi Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Politano. In una gestione non puoi prendere l’allenatore di moda che vuole fare lo scienziato, ma il più bravo di tutti, ovvero Allegri”.